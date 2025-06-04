الأربعاء 2025-06-04 02:18 م
 

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غداً

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:31 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الخميس، الذي يصادف يوم الوقوف بعرفة وجزء من أيام عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".
 
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