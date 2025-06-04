استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غداً

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".
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