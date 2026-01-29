الخميس 2026-01-29 02:24 م

الخميس، 29-01-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا الى الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، للاطلاع على الأسواق التي ستبدأ عملها ليوم الجمعة.

كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا، التي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية وغير الغذائية وعلى رأسها المواد الرمضانية، بنسب تخفيض تصل إلى 41 بالمئة لبعض المواد.

وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان والزرقاء واربد ومأدبا والبلقاء، وأن بإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وIOS ومن خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
 
 


استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

