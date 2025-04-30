استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية لليومين المقبلين

وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
ودعا المستهلكين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقًا، والتي تشمل أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية، وبنسبة تخفيض تصل إلى 49%، والتي تنتهي مساء السبت 3 أيار المقبل.
وبيّن أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط:
www.jcsccshop.gov.jo
أو من خلال تطبيق المؤسسة على Android وiOS تحت اسم: (متجر المؤسسة المدنية).
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