الأربعاء 2025-04-30 12:37 م
 

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية لليومين المقبلين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-04-2025 09:38 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الخميس، الذي يصادف يوم العمال العالمي، وكذلك يوم الجمعة الذي يليه، في جميع أسواقها، من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

ودعا المستهلكين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقًا، والتي تشمل أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية، وبنسبة تخفيض تصل إلى 49%، والتي تنتهي مساء السبت 3 أيار المقبل.
وبيّن أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط:

www.jcsccshop.gov.jo

 أو من خلال تطبيق المؤسسة على Android وiOS تحت اسم: (متجر المؤسسة المدنية).
 
gnews

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