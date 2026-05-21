استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 مساء.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها ليوم الجمعة.


كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا، والتي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية وغير الغذائية، بنسب تخفيض وصلت إلى 39 بالمئة لبعض المواد.


وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان،الزرقاء،اربد،مادبا،البلقاء وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق اوفرات المتوفر على اندرويد وIOS وايضا بإمكان الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
 


