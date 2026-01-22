الخميس 2026-01-22 12:13 م

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

ل
أرشيفية
 
الخميس، 22-01-2026 11:53 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 مساء.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين لمتابعة صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها ليوم الجمعة.


كما دعا إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا، التي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية وغير الغذائية وعلى رأسها المواد الرمضانية، بنسب تخفيض تصل إلى 41 بالمئة لبعض المواد.


وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان والزرقاء واربد ومأدبا والبلقاء، وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق اوفرات المتوفر على اندرويد وIOS، أو من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

ت

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف العام الحالي مؤتمرا رفيع المستوى لبحث العمل الإنساني في الحروب

ل

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

ا

أخبار محلية التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم

مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

عربي ودولي مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

أخبار محلية الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

م

أسواق ومال الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري



 






الأكثر مشاهدة