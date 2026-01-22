استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين لمتابعة صفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها ليوم الجمعة.
كما دعا إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا، التي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية وغير الغذائية وعلى رأسها المواد الرمضانية، بنسب تخفيض تصل إلى 41 بالمئة لبعض المواد.
وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان والزرقاء واربد ومأدبا والبلقاء، وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق اوفرات المتوفر على اندرويد وIOS، أو من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
