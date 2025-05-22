استمرار دوام الاستهلاكية المدنية غدا الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غدٍ الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.



ودعا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت إلى 39 بالمئة، والتي تنتهي مساء يوم السبت 3 حزيران المقبل.