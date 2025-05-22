استمرار دوام الاستهلاكية المدنية غدا الجمعة

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
ودعا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت إلى 39 بالمئة، والتي تنتهي مساء يوم السبت 3 حزيران المقبل.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
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