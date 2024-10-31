استمرار دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية غدا

وقال مدير عام المؤسسة القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك"، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غدا.
وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل اكثر من سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم الأحد 3 تشرين الثاني المقبل.
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