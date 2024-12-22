استمرار دوام الموظفين في "الحرة الزرقاء" يومي الأربعاء والجمعة المقبلين

وأكد العكاليك التزام دائرة الجمارك الأردنية بقرار مجلس الوزراء، مهيباً بالمواطنين والتجار الراغبين بالاستفادة من القرار ضرورة المبادرة بالتخليص على مركباتهم وتجنب الانتظار لآخر يوم في العام، وعدم الالتفات إلى الشائعات، حيث أكدت الحكومة في أكثر من تصريح أنه لن يكون تمديد لهذا القرار.
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