استمرار دوام الموظفين في "الحرة الزرقاء" يومي الأربعاء والجمعة المقبلين

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الوكيل الإخباري- قرر مدير عام الجمارك الأردنية بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء قسم المركبات ليومي الأربعاء المقبل ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٤ والجمعة ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٤ عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٦٢لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة ٥٠% لمرة واحدة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٤ . اضافة اعلان





وأكد العكاليك التزام دائرة الجمارك الأردنية بقرار مجلس الوزراء، مهيباً بالمواطنين والتجار الراغبين بالاستفادة من القرار ضرورة المبادرة بالتخليص على مركباتهم وتجنب الانتظار لآخر يوم في العام، وعدم الالتفات إلى الشائعات، حيث أكدت الحكومة في أكثر من تصريح أنه لن يكون تمديد لهذا القرار.