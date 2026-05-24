استمرار عمل أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في اليومين المقبلين

وقال المدير العام للمؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان الأحد، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا، التي اشتملت على عدد كبير من السلع الغذائية وغير الغذائية، التي تنتهي مساء يوم 4 حزيران المقبل، بنسب تخفيض تصل 39% لبعض المواد.
وأشار الجراح، إلى الانخفاض الكبير والملحوظ في أسعار الزيوت النباتية في أسواقها والذي يعدّ الأقل سعرا على مستوى المملكة، التي تأتي ضمن سياسة المؤسسة الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك استجابة لسياسة الحكومة المتمثلة بدعم السلع الأساسية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكّد الجراح استمرار توفير مادة زيت الزيتون التونسي في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا، بالحجم نفسه 5 لترات وبالسعر نفسه 21 دينارا وبالجودة المعهودة نفسها.
وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمّان، والزرقاء، وإربد، ومأدبا والبلقاء.
وأشار البيان إلى إمكانية الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وIOS، وأيضا بإمكان الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
