استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

وقالت الحملة الأردنية إن لديها مخزوناً من الطحين يكفي لتشغيل مخابزها الأردنية حتى نهاية الشهر الحالي، بمعدل 500 ربطة يومياً لكل مخبز شمالاً وجنوباً.
وأكدت أنها ستقوم باستهداف مناطق النزوح الأكثر اكتظاظاً في أعداد النازحين، والمستشفيات التي تشهد حالات سوء تغذية وجفاف وحالات الإعياء والتعب جراء نقص التغذية.
وشددت الحملة الأردنية على أن الأولوية القصوى في هذه الظروف هي تكثيف المساعدات الغذائية في كل المناطق المتاحة، مؤكدةً اغتنام الفرص المتاحة للعمل، امتثالاً للتوجيهات بضرورة دعم صمود الأهل في قطاع غزة.
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