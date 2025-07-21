استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، استمرار تشغيل مخابزها الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة وتفشي المجاعة، ونقص الإمدادات الغذائية وعدم توفرها في الأسواق.

اضافة اعلان