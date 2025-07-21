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استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

متطوعون في الحملة الأردنية يعملون في مخبز داخل قطاع غزة
متطوعون في الحملة الأردنية يعملون في مخبز داخل قطاع غزة.
 
الإثنين، 21-07-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، استمرار تشغيل مخابزها الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة وتفشي المجاعة، ونقص الإمدادات الغذائية وعدم توفرها في الأسواق.

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وقالت الحملة الأردنية إن لديها مخزوناً من الطحين يكفي لتشغيل مخابزها الأردنية حتى نهاية الشهر الحالي، بمعدل 500 ربطة يومياً لكل مخبز شمالاً وجنوباً.

وأكدت أنها ستقوم باستهداف مناطق النزوح الأكثر اكتظاظاً في أعداد النازحين، والمستشفيات التي تشهد حالات سوء تغذية وجفاف وحالات الإعياء والتعب جراء نقص التغذية.

وشددت الحملة الأردنية على أن الأولوية القصوى في هذه الظروف هي تكثيف المساعدات الغذائية في كل المناطق المتاحة، مؤكدةً اغتنام الفرص المتاحة للعمل، امتثالاً للتوجيهات بضرورة دعم صمود الأهل في قطاع غزة.

 
 
gnews

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