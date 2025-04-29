استمرار عمل مراكز الخدمات الحكومية يوم عطلة الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن مراكز الخدمات الحكومية ستواصل عملها كالمعتاد يوم الخميس المقبل، رغم إعلانه عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال في المملكة.

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