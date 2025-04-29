الثلاثاء 2025-04-29 02:00 م
 

استمرار عمل مراكز الخدمات الحكومية يوم عطلة الخميس المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 29-04-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن مراكز الخدمات الحكومية ستواصل عملها كالمعتاد يوم الخميس المقبل، رغم إعلانه عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال في المملكة.

اضافة اعلان

 

 وأكدت الوزارة أن استمرار عمل المراكز يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدماتهم وإنجاز معاملاتهم خلال العطلة الرسمية بسهولة ويسر، وضمان تقديم الخدمات الحكومية دون انقطاع. 

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من استمرار تقديم الخدمات، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة خدمية ميسّرة تلبي احتياجاتهم.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم التهنئة لكافة العاملين بمناسبة يوم العمال، معربةً عن تقديرها لجهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية تعقد مؤتمرها الدولي الرابع عشر في عمان

شعار إدارة البحث الجنائي

ترند "البحث الجنائي" يعتلي منصات التواصل بعد فك لغز دام لعشرين عاماً .. ما القصة ؟

بورصة عمان

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ل

أخبار محلية المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج أكثر من 390 ألف رغيف خبز الأسبوع الماضي

تعبيرية

الطقس تحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي مع اقتراب منخفض خماسيني وغبار كثيف

طلبة مدارس - ارشيفية

أخبار محلية 11,720 طالبا وطالبة تسربوا من المدارس خلال عامين

ئءيسث

طب وصحة أسباب حصوات الكلى.. احذر هذه المشروبات الشائعة

مخن

طب وصحة 5 آثار سلبية للإفراط في أكل البروتين



 
 





الأكثر مشاهدة