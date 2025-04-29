استمرار عمل مراكز الخدمات الحكومية يوم عطلة الخميس المقبل

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من استمرار تقديم الخدمات، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة خدمية ميسّرة تلبي احتياجاتهم.
واختتمت الوزارة بيانها بتقديم التهنئة لكافة العاملين بمناسبة يوم العمال، معربةً عن تقديرها لجهودهم في خدمة الوطن والمواطن.
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