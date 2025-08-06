اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يجري رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أول تعديل وزاري على حكومته، منذ تشكيلها في 18 أيلول من العام الماضي، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث.

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وتالياً ابرز الاسماء المتوقعة في التعديل الوزاري :

عماد حجازين وزيرا للسياحة

ابراهيم البدور وزيرا للصحة

الدكتور صائب خريسات وزيرا للزراعة

عبداللطيف النجداوي وزيرالشؤون الرئاسة

طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار

رائد العدوان وزيرًا للشباب

بدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام

دمج حقيبتي وزارتي البيئة والإدارة المحلية في وزير واحد واسنادهما لـ وليد المصري