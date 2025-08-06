اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث

وتالياً ابرز الاسماء المتوقعة في التعديل الوزاري :
عماد حجازين وزيرا للسياحة
ابراهيم البدور وزيرا للصحة
الدكتور صائب خريسات وزيرا للزراعة
عبداللطيف النجداوي وزيرالشؤون الرئاسة
طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار
رائد العدوان وزيرًا للشباب
بدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام
دمج حقيبتي وزارتي البيئة والإدارة المحلية في وزير واحد واسنادهما لـ وليد المصري
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