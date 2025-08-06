الأربعاء 2025-08-06 03:07 م
 

اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسّان
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  يجري رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أول تعديل وزاري على حكومته، منذ تشكيلها في 18 أيلول من العام الماضي، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث.

اضافة اعلان

 

 وتالياً ابرز الاسماء المتوقعة في التعديل الوزاري :

 

 

عماد حجازين وزيرا للسياحة

ابراهيم البدور وزيرا للصحة

الدكتور صائب خريسات وزيرا للزراعة 

عبداللطيف النجداوي وزيرالشؤون الرئاسة

 طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار  

 رائد العدوان وزيرًا للشباب

بدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام

 دمج حقيبتي وزارتي البيئة والإدارة المحلية في وزير واحد واسنادهما لـ وليد المصري

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

غا

تكنولوجيا أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر



 
 





الأكثر مشاهدة