اشتعال النيران في مركبة بعمان - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اندلع حريق في إحدى المركبات على نزول منطقة البيادر، اليوم، وفق ما أفاد به شهود عيان لموقع “الوكيل الإخباري”.



وبيّن الشهود أن النيران اشتعلت بالمركبة بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخل كوادر الدفاع المدني الأردني التي حضرت إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه.



وأكدت المصادر ذاتها أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

