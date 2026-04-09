الخميس 2026-04-09 11:03 م

اشتعال النيران في مركبة بعمان - صور

الخميس، 09-04-2026 04:41 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اندلع حريق في إحدى المركبات على نزول منطقة البيادر، اليوم، وفق ما أفاد به شهود عيان لموقع “الوكيل الإخباري”.

وبيّن الشهود أن النيران اشتعلت بالمركبة بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخل كوادر الدفاع المدني الأردني التي حضرت إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

Image1_420269164141100883308.jpg
Image2_420269164141100883308.jpg
Image3_420269164141100883308.jpg
Image4_420269164141100883308.jpg

 

 

 
 


gnews

