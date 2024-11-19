اشتعال مركبة على طريق المطار وازدحام مروري خانق

وقالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، إن تباطؤ في حركة سير المركبات المتجهة نحو طريق المطار ما بعد جسر الصحابة باتجاه جسر الارسال نتج عن التعامل مع حادثة اشتعال مركبة على يمين الطريق.
ودعت ادارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التباطؤ واتباع ارشادات رقباء السير.
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