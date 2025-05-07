اصابات بحريق مطعم في عمان

ووفق مصدر أمني لموقع "الوكيل الاخباري" أن كوادر الدفاع المدني تعاملت بسرعة مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، في حين جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى البشير، ووصفت حالتهم الصحية بأنها متوسطة ومستقرة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
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