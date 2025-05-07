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اصابات بحريق مطعم في عمان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 08:17 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية

 

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أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة، إثر اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة صويلح شمال العاصمة عمّان، مساء اليوم.


ووفق مصدر أمني لموقع "الوكيل الاخباري" أن كوادر الدفاع المدني تعاملت بسرعة مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، في حين جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى البشير، ووصفت حالتهم الصحية بأنها متوسطة ومستقرة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

 
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