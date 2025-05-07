اصابات بحريق مطعم في عمان

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية

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أ صيب ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة، إثر اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة صويلح شمال العاصمة عمّان، مساء اليوم.