اصدار 41 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية خلال نيسان

وحسب بيانات صادرة عن الوزارة، فقد تم تطبيق 16 رقابة الكترونية (سوار الكتروني) خلال شهر نيسان الماضي، فيما بلغ مجموع الحلات التي تم تطبيق الرقابة الالكترونية عليها منذ بداية العام لغاية نهاية شهر نيسان 65 حالة.
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