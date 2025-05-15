الخميس 2025-05-15 01:13 م
 

اصدار 41 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية خلال نيسان

شهادة عدم محكومية
شهادة عدم محكومية
 
الخميس، 15-05-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة العدل 41 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية خلال شهر نيسان الماضي.

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وحسب بيانات صادرة عن الوزارة، فقد تم تطبيق 16 رقابة الكترونية (سوار الكتروني) خلال شهر نيسان الماضي، فيما بلغ مجموع الحلات التي تم تطبيق الرقابة الالكترونية عليها منذ بداية العام لغاية نهاية شهر نيسان 65 حالة.

 
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