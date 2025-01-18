اطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الإستراتيجية الحماية الإجتماعية 2025-2033

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الوكيل الإخباري- إفتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، أعمال إطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الإستراتيجية الحماية الإجتماعية 2025-2033, بحضور وزراء التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، والصحة د. فراس الهواري والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعدد من النواب والأعيان، وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا للإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وخبراء ومختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات دولية. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لحكومة الدكتور جعفر حسان في كتاب التكليف السامي جاءت للعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والبدء بتنفيذها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مشيرة إلى أن تحديث الاستراتيجية ضمن مسارات الإصلاح الثلاث "السياسية والاقتصادية والإدارية".



وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة باطلاق الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2025-2033 خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في البيان الوزاري الذي تقدم به أمام مجلس النواب بهدف توسيع نطاقها، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، كما تتضمن الاستراتيجية التنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المعني ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشمول والاستهداف، وتحسين جودة الخدمات.