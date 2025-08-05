اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني

الوكيل الإخباري- أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، برنامج "جيل مستعد"، في مركز جراسيا المتميز لفنون الطهي في محافظة جرش، برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، وزير العمل الدكتور خالد البكار.

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ويُعد البرنامج شراكة استراتيجية تمتد على مدار 3 سنوات، ويأتي ضمن إطار مبادرة "آفاق" (PROSPECTS) المموّلة من حكومة هولندا، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني في الأردن، وتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.



ويأتي إطلاق البرنامج بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب 2025، ليشكل خطوة مهمة نحو التصدي لتحديات بطالة الشباب، وفتح آفاق اقتصادية جديدة.



وأعرب البكار عن شكره وتقديره لممثلي منظمة اليونيسف والسفارة الهولندية، مثمنًا دعمهم المتواصل وتعاونهم المستمر مع المؤسسة في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير قطاع التدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم.



وأكد أن الإنجازات التي تحققت على مستوى المؤسسة كبيرة ومتعددة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا محوريًا وأساسيًا في تطوير البرامج التدريبية، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي، حتى يتم الوصول لمرحلة تمكين القطاع الخاص من تحديد طبيعة البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل.



وأشار إلى برنامج "جيل جاهز" بوفر الدعم لأكثر من 7400 شاب وشابة، من خلال تقديم التدريب المهني، بالإضافة إلى مسارات تؤدي إلى فرص عمل فعلية، مضيفا أنه سيتم تدريب نحو 400 مدرب/مُيسّر، وإيجاد أكثر من ألف فرصة تدريب عملي وفرصة عمل، كما ستُطلق حملات توعية لتغيير الصورة النمطية حول التعليم المهني، لا سيما بين النساء الشابات والشباب اللاجئين.



بدوره، قال ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دوامل: "تعكس هذه الشراكة التزام اليونيسف ومؤسسة التدريب المهني المشترك بتعزيز التعليم والتدريب المهني في الأردن. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع وزارة العمل وشركاء آخرين، سندعم مؤسسة التدريب المهني لتصبح مركزاً للابتكار، والشمولية، والتميّز، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي".



وأضاف: "وبفضل الدعم السخي من حكومة هولندا في إطار شراكة آفاق، سيساهم هذا المشروع في تمكين آلاف الشباب في الأردن من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة الفاعلة في مستقبل البلاد".



من جهته، قال السكرتير الأول للشؤون الإنسانية والتنموية في سفارة مملكة هولندا لدى الأردن يوست دي فريز"تهدف هذه الشراكة الممولة من هولندا إلى دعم سبل العيش الكريم لكل من الأردنيين واللاجئين".



وأعرب عن أمله من خلال هذه الشراكة بين مؤسسة التدريب المهني واليونيسف أن نتمكن من مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل، وهو ما يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة.



من جانبه، أعرب مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة، عن شكره لمنظمة اليونيسف والسفارة الهولندية في الأردن على الدعم المقدم للمؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة خرّجت نحو 14 ألف متدرب ومتدربة، بنسبة تشغيل بلغت 62 بالمئة.



وأوضح الغرايبة أن المؤسسة تعمل بالشراكة مع أكثر من 4 آلاف جهة محلية، وقد تمت مراجعة أكثر من 40 برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.



وأضاف أن المؤسسة تضم حاليًا 30 معهدًا في جميع المحافظات و9 مراكز متميزة، كما أن نسبة المدربين والمدربات الذين يخضعون لبرامج رفع الكفاءة والقدرات تصل إلى 100 بالمئة.



ولفت إلى أن المؤسسة تنفذ عددًا من الشراكات النوعية مع مؤسسات دولية ومحلية، من بينها الشراكة مع القطاع العام، إضافة إلى الشراكة مع البنك الدولي، ومشروع "الشراكات من أجل التنمية الموجه نحو هجرة العمل (PAM)"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، حيث تم تخريج 46 متدربًا ومتدربة ضمن هذا المشروع.



وأوضح الغرايبة أن المؤسسة لديها أكثر من 40 ألف خريج في تخصصات علوم الحاسوب، ويعمل نحو 2000 منهم حاليًا في مجال التجارة الإلكترونية، كما توفر المؤسسة أدوات ومهارات أساسية تضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل، من أبرزها: اللغوية، الرقمية، التفكير النقدي، الفنية، والقيادية والمعرفية.



وأشاد بالتعاون القائم مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تمكين الشباب والنساء اقتصاديًا، عبر تطوير برامج التدريب المهني والتقني، وتحسين بيئة التدريب، وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل.



كما شكر شركة ليدرز إنترناشونال على شراكتها الاستراتيجية مع المؤسسة في تنفيذ سلسلة من التدريبات التقنية في محافظات عمّان وإربد والزرقاء والمفرق، ضمن إطار مشروع "مهارات من أجل العمل"، والذي يسعى إلى تعزيز فرص التشغيل من خلال التدريب النوعي.