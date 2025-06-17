الثلاثاء 2025-06-17 10:20 م
 

اطلاق صافرات الإنذار في الاردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 09:45 م
الوكيل الإخباري-   دوّت صافرات الإنذار في الأردن، مساء الثلاثاء، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.اضافة اعلان


وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
 
gnews

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