الثلاثاء 2025-06-17 07:16 م
 

اطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين

صافرات الإنذار في العاصمة عمان
صافرات الإنذار
 
الثلاثاء، 17-06-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-   دوّت صافرات الإنذار في الأردن، الثلاثاء، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.اضافة اعلان



وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
 
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