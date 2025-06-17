الثلاثاء 2025-06-17 12:57 ص
 

اطلاق صافرات انذار انتهاء الخطر في الاردن

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام، ليل الاثنين الثلاثاء، انتهاء فترات الإنذار، داعية المواطنين لاتباع التعليمات أولا بأول.اضافة اعلان


وكانت صفارات الإنذار قد دوت في جميع محافظات المملكة، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
 
gnews

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