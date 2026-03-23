اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   دوت صافرات الإنذار في الأردن، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

اضافة اعلان


ومنذ 28 شباط الماضي تشن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وسط تبادل للقصف بين الأطراف المتنازعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة