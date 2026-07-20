الإثنين 2026-07-20 09:53 م

اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 09:02 م
الوكيل الإخباري-   دوت صافرات الإنذار في الأردن، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

كأس العالم أول تعليق لميسي بعد خسارة كأس العالم

ل

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الكيلاني والمومني والرواشدة

ب

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

ل

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ 29 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

ا

عربي ودولي ترامب: نتنياهو لن يُعتقل أثناء وجوده في الولايات المتحدة

ل

أخبار محلية منتخب الشباب يتعادل مع أوزبكستان ويعسكر في مصر

ب

عربي ودولي صحيفة عبرية تكشف مصير المرشد الإيراني ومكان تواجده



 
 






الأكثر مشاهدة

 