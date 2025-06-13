الجمعة 2025-06-13 10:13 ص
 

اطلاق صفارات الانذار في الاردن

صورة توضيحية لصفارات الإنذار في الأردن
صورة توضيحية لصفارات الإنذار في الأردن
 
الجمعة، 13-06-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دوت صافرات الإنذار في الأردن، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية لتنبيههم وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

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 دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.


وأعلنت مديرية الأمن العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول اية صواريخ او مسيرات الاجواء الاردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

 

 
gnews

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