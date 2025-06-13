اطلاق صفارات الانذار في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دوت صافرات الإنذار في الأردن، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية لتنبيههم وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

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دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.