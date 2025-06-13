اطلاق صفارات الانذار في الاردن

وأعلنت مديرية الأمن العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول اية صواريخ او مسيرات الاجواء الاردنية لتنبيهمم وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
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