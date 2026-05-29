اعتبارا من الأحد.. آلية جديدة لتنظيم مواعيد مراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة

ويأتي هذا الإجراء عقب الزيارة التي أجراها الوزير إلى المستشفى قبل نحو أسبوعين، حيث لاحظ خلال جولته أن المرضى يحصلون على مواعيد مراجعة ضمن فترات صباحية خلال الساعات الثلاث الأولى فقط، إلى جانب حضور أعداد كبيرة منهم قبل مواعيدهم المحددة، ما تسبب بحالة من الاكتظاظ داخل العيادات.
وعلى إثر ذلك، جرى التوجيه بإعادة تنظيم توزيع المرضى على ساعات عمل العيادات، بحيث تبدأ العيادات فعليا باستقبال المرضى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء، بدلا من تكديس المواعيد خلال ساعات الصباح، بما يضمن توزيع أعداد المراجعين على مدار اليوم بصورة أكثر انسيابية وتنظيما.
كما تضمن التوجيه إرسال رسائل نصية إلى هواتف المرضى تتضمن مواعيد حضورهم المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وعدم المجيء قبل موعد المراجعة الوارد في الرسالة، وذلك للتخفيف من الازدحام وتحسين تجربة المرضى داخل المستشفى.
وتشمل الإجراءات أيضاً توفير خط ساخن على الرقم (0785514638) لغايات التواصل والاستفسار في حال عدم وصول الرسائل النصية أو وجود أي ملاحظات تتعلق بالمواعيد.
