الخميس 2026-01-29 11:38 ص

اعتباراً من الاحد القادم.. بروتوكل جديد لعلاج الجلطات الطبية في مستشفيات الصحة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
 
الخميس، 29-01-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتطبيق إجراءات علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات وزارة الصحة اعتباراً من 2026/2/1.اضافة اعلان


وأوضح البدور انه تم تعزيز المستشفيات المجهزة لإجراء التداخلات العلاجية للقلب وهي مستشفيات البشير والأمير حمزة والحسين السلط الجديد والزرقاء والكرك والطفيلة والأميرة بسمة بالاضافة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بكوادر فنية مناوبة تعمل في جميع الأوقات وذلك لإجراء عمليات قسطرة القلب الطارئة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وبين الوزير أنه تم ربط باقي مستشفيات وزارة الصحة بهذه المستشفيات المجهزة وفق آلية عمل محددة يتم بموجبها تحويل حالات الجلطات القلبية وعمل قسطرة بشكل مباشر …

وأكد الوزير  على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الطبية المعتمدة والمتعارف عليها، وفق أسس واضحة وضمان استمرارية  الرعاية الطبية المثلى. حيث يتم التعامل مع حالات الجلطات القلبية في المستشفيات المغطّاة بأطباء اختصاص القلب سواء من كوادر الوزارة أو غيرهم  وفق هذه البروتوكولات المعتمدة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمة الطبية بهدف إعداد تصورات واضحة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للجلطات الدماغية والقلبية، إضافة إلى توحيد بروتوكولات علاج جميع مرضى السرطان في كافة القطاعات الطبية.

وتكمن أهمية بروتوكول الجلطات القلبية في مواكبة أحدث السبل العلاجية المعتمدة عالمياً وزيادة فرص إنقاذ الحياة وتقليل نسبة المراضه والمضاعفات بما ينعكس ايجاباً على صحة المواطن وتحسين نوعية وجودة الحياة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

أخبار محلية الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

المرأة والجمال حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

تكنولوجيا قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

ب

خاص بالوكيل صندوق المعونة يرد على ملاحظات حصر صرف المخصصات الشهرية عبر محفظة إلكترونية محددة

الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد ميلاد الملك الـ 64

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد ميلاد الملك الـ 64

واتساب

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!

مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج "سِوار الحسين"

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج "سِوار الحسين"



 






الأكثر مشاهدة