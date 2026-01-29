اعتباراً من الاحد القادم.. بروتوكل جديد لعلاج الجلطات الطبية في مستشفيات الصحة

08:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762625 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتطبيق إجراءات علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات وزارة الصحة اعتباراً من 2026/2/1. اضافة اعلان





وأوضح البدور انه تم تعزيز المستشفيات المجهزة لإجراء التداخلات العلاجية للقلب وهي مستشفيات البشير والأمير حمزة والحسين السلط الجديد والزرقاء والكرك والطفيلة والأميرة بسمة بالاضافة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بكوادر فنية مناوبة تعمل في جميع الأوقات وذلك لإجراء عمليات قسطرة القلب الطارئة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.



وبين الوزير أنه تم ربط باقي مستشفيات وزارة الصحة بهذه المستشفيات المجهزة وفق آلية عمل محددة يتم بموجبها تحويل حالات الجلطات القلبية وعمل قسطرة بشكل مباشر …



وأكد الوزير على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الطبية المعتمدة والمتعارف عليها، وفق أسس واضحة وضمان استمرارية الرعاية الطبية المثلى. حيث يتم التعامل مع حالات الجلطات القلبية في المستشفيات المغطّاة بأطباء اختصاص القلب سواء من كوادر الوزارة أو غيرهم وفق هذه البروتوكولات المعتمدة.



ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمة الطبية بهدف إعداد تصورات واضحة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للجلطات الدماغية والقلبية، إضافة إلى توحيد بروتوكولات علاج جميع مرضى السرطان في كافة القطاعات الطبية.



وتكمن أهمية بروتوكول الجلطات القلبية في مواكبة أحدث السبل العلاجية المعتمدة عالمياً وزيادة فرص إنقاذ الحياة وتقليل نسبة المراضه والمضاعفات بما ينعكس ايجاباً على صحة المواطن وتحسين نوعية وجودة الحياة.

تم نسخ الرابط





