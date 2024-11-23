 
السبت 2024-11-23 01:56 م
 

اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
السبت، 23-11-2024 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 390 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 3 كانون الأول المقبل، بنسب تتراوح بين 9 -49 بالمئة.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان السبت، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
 
gnews

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