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اعتبارًا من اليوم وحتى 21/31.. الترخيص يبدأ استقبال المستفيدين من إعفاء المركبات

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 06:48 ص

الوكيل الإخباري- دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء إلى مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي في أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولغاية 31/12/2024.

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وأكّدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجامًا مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.


كما أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن برنامج عمل محطاتها المتنقلة ومواقعها، والعاملة قبل أو بعد أوقات الدوام الرسمي.


وفيما يلي برنامج عمل المحطات المتنقلة ليومي الأربعاء والخميس:

 

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