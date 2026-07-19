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اعتداء جديد يعطل إنارة طريق البحر الميت – العدسية

وزارة الأشغال العامة
وزارة الأشغال العامة
 
الأحد، 19-07-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-    تسبب اعتداء وسرقة جديدة لشبكة الإنارة على طريق (البحر الميت – نزول العدسية) ليل أمس، بانقطاع التيار الكهربائي والإنارة بالكامل عن هذا الطريق الحيوي، وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان.اضافة اعلان


وأضحت الوزارة في بيان، أن هذا الاعتداء جاء بعد فترة وجيزة من إنهاء كوادرها الفنية أعمال الصيانة الشاملة للشبكة وإعادة تشغيلها، ليحرم العمل التخريبي مستخدمي الطريق من الإنارة مجدداً ويهدد سلامتهم المرورية.

وأعربت عن أسفها الشديد لتكرار هذه الحوادث بشكل شبه يومي، مؤكدة أن ملف الاعتداءات على شبكات إنارة الطرق بات الاستنزاف الأكبر لوقت وجهد وموارد الوزارة المالية والبشرية، حيث تُهدر ميزانيات ضخمة لإعادة إصلاح ما يتم تدميره بدلاً من توجيهها لتحسين وتطوير طرق أخرى.

وأكدت الوزارة تنسيقها بشكل مكثف مع الجهات الأمنية المختصة لملاحقة العابثين بالممتلكات العامة والمرافق الخدمية لينالوا جزاءهم القانوني، مهيبة بالمواطنين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قرب شبكات الإنارة لحماية مقدرات الوطن وسلامة مستخدمي الطرق.
 
 


gnews

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