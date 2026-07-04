اعتماد أولويات ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 -2030

04:03 م

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 -2030، لمناقشة واعتماد إطار أولويات ومحاور الاستراتيجية، بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان. اضافة اعلان





وقال العدوان خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، إن اعتماد الإطار الاستراتيجي للأولويات والمحاور للاستراتيجية يمثل محطة رئيسية في مسار إعداد الاستراتيجية، ويمهد للانتقال إلى مرحلة الصياغة النهائية ووضع الخطة التنفيذية موضع التطبيق.



وأضاف العدوان، أن هذا الإطار جاء ثمرة مسار تشاركي واسع وجهد مؤسسي امتد خلال فترة بناء الاستراتيجية استند إلى المسح الوطني للشباب 2025 كمرجعية علمية لفهم واقع الشباب وتطلعاتهم، إلى جانب تشكيل اللجان العليا والفنية وفرق العمل المتخصصة لإدارة عملية الإعداد.



وأشار العدوان، إلى أن عملية إعداد الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من خلال إشراك الشباب في الجلسات التشاورية في جميع محافظات المملكة، وعقد لقاءات موسعة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدولي والجامعات والخبراء.



وتضمن الاجتماع عرضا مرئيا قدمه مدير السياسات والتخطيط في الوزارة، رئيس المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب، جهاد المساعدة، تناول خلاله منهجية ومراحل بناء الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام (2026 - 2030)، والمحاور الرئيسية والأولويات والمجالات.



واعتمد أعضاء اللجنة الإطار الاستراتيجي للأولويات والمحاور والمجالات والذي سيعقبه البدء بإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية وعقد جلسات فنية داعمة لمراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية قبيل إطلاقها.



وتضم اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية أمناء عامي وزارات وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأمن العام ومؤسسات شبابية وخبراء وممثلين عن الشباب.









