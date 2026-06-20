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اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات

اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات
اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات
 
السبت، 20-06-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، السَّبت، عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية والفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي، ليشكل وجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة.

وبينت الشركة في بيان لها، أن المركز الذي يعدّ الأكبر من نوعه في المملكة، يضمَ ما مساحته 16 ألف متر مربع للمعارض، و12 ألف متر مربع للمؤتمرات، لتخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها.

ويتسع المركز لقرابة 15 ألف شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة، والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار.

واستند تصميم المركز إلى دراسات جدوى اقتصادية وفنية، وسيتم إنشاؤه وفق أعلى معايير الاستدامة، واستخدام الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة، كما سيتم تشغيله بكفاءة عالية تسمح باستضافة أكثر من فعالية في الوقت ذاته.

وسيسهم المركز في تعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والقمم العالمية، خصوصاً وأنه يقع على طرق دولية وقريب من مطار الملكة علياء الدولي ومركزي حدود العمري وجابر.

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هذا وسيتم الانتهاء من طرح عطاء إنشاء المشروع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وسينجز نهاية عام 2027.

 


ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لأعمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، بعد أن أعلنت الشركة انطلاق اعمال التهيئة والحفر لستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي، في مسعى متكامل يرسخ مكانة المملكة وجهة إقليمية رائدة في قطاعات الرياضة والسياحة والاستثمار.

وكانت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، قد عقدت حوارات واسعة مع خبراء ومختصين من القطاع الخاص، ليكون تصميم المشروع ملبياً لاحتياجاتها وقادراً على استيعاب متطلبات إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.

يشار إلى أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع لصندوق الاستثمار الأردني، وتتولى متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع، وطرح الفرص، والتعامل مع المستثمرين، وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة.

 
 


gnews

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