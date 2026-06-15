اعتماد برنامج الكيمياء التطبيقية بجامعة البلقاء من الجمعية الكيميائية الكندية

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا أكاديميا جديدا بحصول برنامج بكالوريوس الكيمياء التطبيقية على الاعتماد الكامل من الجمعية الكيميائية الكندية، للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى 31 من كانون الأول 2033.

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ويأتي هذا الاعتماد الدولي تأكيدا لالتزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي في برامجها التعليمية، وتعزيزا لمكانة خريجيها على المستويين المحلي والدولي.