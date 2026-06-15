الإثنين 2026-06-15 01:59 م

اعتماد برنامج الكيمياء التطبيقية بجامعة البلقاء من الجمعية الكيميائية الكندية

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 15-06-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري-   حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا أكاديميا جديدا بحصول برنامج بكالوريوس الكيمياء التطبيقية على الاعتماد الكامل من الجمعية الكيميائية الكندية، للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى 31 من كانون الأول 2033.

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ويأتي هذا الاعتماد الدولي تأكيدا لالتزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي في برامجها التعليمية، وتعزيزا لمكانة خريجيها على المستويين المحلي والدولي.


وبموجب شهادة الاعتماد الصادرة عن الجمعية الكيميائية الكندية، فقد استوفى برنامج بكالوريوس الكيمياء التطبيقية في البلقاء التطبيقية جميع متطلبات ومعايير الاعتماد الأكاديمي المعتمدة لدى الجمعية، ما يعكس جودة الخطط الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية التعليمية والبحثية الداعمة للعملية الأكاديمية.

 
 


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