اعتماد برنامج الكيمياء التطبيقية بجامعة البلقاء من الجمعية الكيميائية الكندية

ويأتي هذا الاعتماد الدولي تأكيدا لالتزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي في برامجها التعليمية، وتعزيزا لمكانة خريجيها على المستويين المحلي والدولي.
وبموجب شهادة الاعتماد الصادرة عن الجمعية الكيميائية الكندية، فقد استوفى برنامج بكالوريوس الكيمياء التطبيقية في البلقاء التطبيقية جميع متطلبات ومعايير الاعتماد الأكاديمي المعتمدة لدى الجمعية، ما يعكس جودة الخطط الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية التعليمية والبحثية الداعمة للعملية الأكاديمية.
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