اعتماد دولي لتخصصي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الهاشمية

وبحسب بيان للجامعة أمس الأحد، يأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود الكلية في تطوير البرامج الأكاديمية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، إذ يُعد اعترافاً دولياً بجودة التعليم المقدم، وكفاءة الخريجين من حيث المعرفة التقنية، والمهارات الأساسية، والقابلية للتوظيف في أسواق العمل العالمية.
ويُمنح هذا الاعتماد لبرامج تنجح في إثبات تميزها الأكاديمي وقدرتها على إعداد الخريجين لتلبية احتياجات أصحاب العمل في قطاعات العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية والقطاعات المرتبطة بها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت عمادة كلية العلوم أن هذا الإنجاز سيفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والخريجين، ويمكنهم من المنافسة في ميادين العلم والبحث والتطوير على مستوى عالمي.
وتعد الجمعية الملكية البريطانية لعلم الأحياء من أبرز الهيئات المهنية في العالم التي تضم مجتمعاً علمياً متنوعاً يشمل الجامعات والكليات والمراكز البحثية وغيرها.
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