الإثنين 2025-07-28 12:59 ص
 

اعتماد دولي لتخصصي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الهاشمية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري- حققت كلية العلوم في الجامعة الهاشمية إنجازاً أكاديمياً يُضاف إلى سجلها العلمي والبحثي، بحصول تخصصي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية على الاعتماد الدولي من الجمعية الملكية البريطانية لعلم الأحياء.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة أمس الأحد، يأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود الكلية في تطوير البرامج الأكاديمية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، إذ يُعد اعترافاً دولياً بجودة التعليم المقدم، وكفاءة الخريجين من حيث المعرفة التقنية، والمهارات الأساسية، والقابلية للتوظيف في أسواق العمل العالمية.


ويُمنح هذا الاعتماد لبرامج تنجح في إثبات تميزها الأكاديمي وقدرتها على إعداد الخريجين لتلبية احتياجات أصحاب العمل في قطاعات العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية والقطاعات المرتبطة بها في مختلف أنحاء العالم.


وأكدت عمادة كلية العلوم أن هذا الإنجاز سيفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والخريجين، ويمكنهم من المنافسة في ميادين العلم والبحث والتطوير على مستوى عالمي.


وتعد الجمعية الملكية البريطانية لعلم الأحياء من أبرز الهيئات المهنية في العالم التي تضم مجتمعاً علمياً متنوعاً يشمل الجامعات والكليات والمراكز البحثية وغيرها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي استمرار الاحتجاجات ضد المهاجرين في مدينة إيبينغ البريطانية

الفنانة وفاء عامر

فن ومشاهير وفاء عامر متهمة "ببيع أعضاء إبراهيم شيكا".. ونقابة الممثلين تتدخل

ل

طب وصحة أهم الفيتامينات لصحة المرأة

صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية تحذيراً من غارات جوية

عربي ودولي صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية تحذيراً من غارات جوية

ل

فلسطين مسؤول أممي: غزة تحتاج لكميات كبيرة من المساعدات لدرء المجاعة

تعبيرية

طب وصحة دراسة رائدة .. طعام شائع يُحوّل أمعاءك إلى ساحة صراع للبكتيريا

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و"المهندسين": الأردن ثابت في دعمه لغزة

أخبار محلية الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و"المهندسين": الأردن ثابت في دعمه لغزة

ل

أخبار محلية اعتماد دولي لتخصصي العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الهاشمية



 
 





الأكثر مشاهدة