الأربعاء 2025-12-24 07:21 م

اعتماد نماذج طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا

ب
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري- أقر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، اعتماد النماذج الرسمية المعدة لاستقبال طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة، استنادا إلى نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى ضمن الإقليم.

اضافة اعلان


ويأتي القرار إيذانا بالبدء رسميا باستقبال الطلبات لدى مديرية الاستثمار (النافذة الاستثمارية الواحدة)، على أن يتمت دراستها وفق الأصول القانونية المعتمدة، والمضي قدما في تطبيق أحكام النظام.


وقرر المجلس تشكيل لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار، وعضوية ستة مدراء من ذوي الخبرة والاختصاص، من بينهم مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها، لتتولى ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في النظام.


وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور فارس البريزات، إن نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا استكمل جميع أطره التشريعية والتنظيمية بعد صدوره في الجريدة الرسمية، واعتماد نماذجه، وتشكيل اللجنة المختصة، ما يمكن سلطة إقليم البترا من البدء باستقبال الطلبات ودراستها وفق أحكام النظام.


وأوضح البريزات أن النظام يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع أصحاب المصلحة من أهالي لواء البترا، والمستثمرين، ومالكي الأراضي الواقعة ضمن إقليم البترا وخارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى، من خلال تعظيم الاستفادة من الملكيات الخاصة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية.


وبين أن النظام ينسجم مع توجهات الحكومة في تنمية المجتمعات المحلية، وتوجيه الطاقات الإبداعية نحو مشاريع استثمارية آمنة، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في الإقليم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

عربي ودولي مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

ل

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

أخبار محلية موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

شؤون برلمانية "سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

ب

أخبار محلية اعتماد نماذج طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا

قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور

عربي ودولي قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور



 






الأكثر مشاهدة