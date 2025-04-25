اعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين -اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، أسماء الزملاء الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة.

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