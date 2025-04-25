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اعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين -اسماء

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الجمعة، 25-04-2025 10:07 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، أسماء الزملاء الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة.

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وتاليًا أسماء الزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النقابة، محمد الزيود وحصل على 474 صوتًا، رشدي القرالة وحصل على 394 صوتًا، سامي الحربي وحصل على 343 صوتًا، راشد الرواشدة وحصل على 329 صوتًا، محمد الفقهاء وحصل على 324 صوتًا، راشد العساف وحصل على 316 صوتًا، موفق كمال وحصل على 314 صوتًا، ختام الشوبكي وحصلت على 312 صوتًا، علي فريحات وحصل على 310 أصوات.

 
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