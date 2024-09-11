 
الأربعاء 2024-09-11 06:36 ص
 
 

اعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية - اسماء " تحديث "

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأربعاء، 11-09-2024 05:46 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر ال18 الإعلان عن النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات النيابية 2024.

اضافة اعلان

 

* الطفيلة:

محمد المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن 2879 صوتا

محمد السبايلة ضمن قائمة الغيث 2628 صوتا

محمد الرعود ضمن قائمة الطفيلة الأبية 1567 صوتا

ميسون القوابعة ضمن قائمة نشامى الوطن 3270 صوتا

* العقبة:

حسن الرياطي ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي 6738 صوتًا

عبدالباسط الكباريتي ضمن قائمة العهد 6279 صوتًا

لبنى نمور (كوتا) ضمن قائمة العمل الاسلامي 6410 صوتًا

* مأدبا:

عبدالهادي بريزات ضمن قائمة الوفاء 8381 صوتًا

سامر العبابسة ضمن قائمة مأدبا 5573 صوتًا

نجمة الهواوشة (كوتا) 6967 صوتًا

عيسى نصار (مسيحي) 6141 صوتًا

 

 
 




 

   

 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية اعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية - اسماء " تحديث "

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع

الامن العام

أخبار محلية الأمن يبحث عن مطلقي عيارات نارية ويستدعي مرشحين

الامن العام

أخبار محلية الدوريات الأمنية تضبط ٧ مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : هذا ما سيحدث في الساعات القادمة - فيديو

انتخابات

أخبار محلية المعايطة يرجح الانتهاء من اصدار نتائج الانتخابات صباح الغد

انتخابات

أخبار محلية المعايطة: النسبة الموضوعية للمشاركين بالانتخابات 36%

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام : رصدنا إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية



 


الأكثر مشاهدة





عاجل