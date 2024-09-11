اعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية - اسماء " تحديث "

الوكيل الإخباري- بدأ رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر ال18 الإعلان عن النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات النيابية 2024.

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* الطفيلة:



محمد المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن 2879 صوتا



محمد السبايلة ضمن قائمة الغيث 2628 صوتا



محمد الرعود ضمن قائمة الطفيلة الأبية 1567 صوتا



ميسون القوابعة ضمن قائمة نشامى الوطن 3270 صوتا



* العقبة:



حسن الرياطي ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي 6738 صوتًا



عبدالباسط الكباريتي ضمن قائمة العهد 6279 صوتًا



لبنى نمور (كوتا) ضمن قائمة العمل الاسلامي 6410 صوتًا



* مأدبا:



عبدالهادي بريزات ضمن قائمة الوفاء 8381 صوتًا



سامر العبابسة ضمن قائمة مأدبا 5573 صوتًا



نجمة الهواوشة (كوتا) 6967 صوتًا



عيسى نصار (مسيحي) 6141 صوتًا



