 
الأربعاء 2025-01-29 04:07 م
 

اعلان النتائج النهائية للمستفيدين من المنح والقروض الجامعية مساء الخميس

ا
أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 02:16 م
الوكيل الإخباري - قدَّم وزير التَّربية والتَّعليم ووزير التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إيجازاً يتضمَّن أرقاماً عامَّة حول نتائج المنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلبة البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية للعام الجامعي 2024-2025م.اضافة اعلان


وأكَّد محافظة الالتزام بما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري وبيان الموازنة من حيث زيادة أعداد المستفيدين، إذ بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب النظام بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً 75748 طالباً وطالبة، وقد رُشِّح منهم للاستفادة 53132 طالباً وطالبة، أي ما نسبته 70% من مجمل المتقدِّمين.

ولفت إلى أنَّ 43 لواء من ألوية المملكة تمَّت تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريوس بشكل كامل إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين وصلت نسبة تغطية الطلبة المتقدمين من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية، ومن جميع ألوية المملكة البالغ عددها 56 لواء، وهذا يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الطلبة الدارسين في التخصصات المهنية والتطبيقية.

كما أشار إلى أنَّ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض ولديهم استفادة من صندوق المعونة الوطنية بلغ 10611 طالباً وطالبة، حصلوا جميعهم على منح وقروض بنسبة 100%، وهذا يثبت صحة إجراءات الحكومة بتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الأردنية.

ولفت محافظة الى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإعلان النتائج النهائية للمستفيدين من الطَّلبة مساء يوم غد الخميس، وذلك من خلال رسائل نصيَّة تُرسل للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية ومن ثم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

ا

خاص بالوكيل المصفاة تخرج 43 ألف أسطوانة غاز من الخدمة خلال 2024

بشار الاسد

عربي ودولي هل تُسلّم روسيا بشار الأسد لسوريا ؟

ا

أخبار محلية رابط نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية 2024

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

b,m

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان أول برنامج للأمن السيبراني لطلاب العقبة

44

المرأة والجمال كيفية وضع كحل العين للحصول على إطلالة جذابة

ت

عربي ودولي وكالة: العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق



 




الأكثر مشاهدة