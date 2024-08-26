 
الإثنين 2024-08-26 11:02 ص
 

 

اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة الأردنية

شعار القوات المسلحة الأردنية
شعار القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 26-08-2024 07:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة سلاح الجو الملكي عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة (ناجح) لحساب كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني.

وتاليا التفاصيل:

اضافة اعلان

 


Image1_820242674538223390639.jpg

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل

بن غفير

فلسطين نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

الثور الهائج في محيط مستشفى الطفيلة | من المصدر

أخبار محلية الأمن يتعامل مع ثور هائج في الطفيلة (فيديو)

مستشفى الشهداء

فلسطين توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل

جنود الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

عداد تاكسي

فيديو الوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تداول

منوعات أفضل مؤشرات وأنماط التداول للمبتدئين



 


الأكثر مشاهدة