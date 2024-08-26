اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة سلاح الجو الملكي عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة (ناجح) لحساب كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني.



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