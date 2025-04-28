اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة - رابط

أ. بكالوريوس صحة الفم والأسنان
ب. بكالوريوس علوم طب الأسنان
ج. بكالوريوس مساعد طبيب أسنان
د. دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والأسنان.
على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد dpatajneed.jaf.mil.jo، علما بأن التسجيل مستمر حتى الساعة (15:30) من مساء يوم السبت الموافق 4/5/2025، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تتسلّم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى والمصابين في غزة
-
أدى لوفاة سائق تريلا .. السير تكشف عن سبب حادث أبو علندا
-
القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات
-
المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس
-
المطبخ العالمي: المخبز الأردني المتنقل في غزة يعمل 19 ساعة يوميا
-
هزيمة جديدة للتيار الإسلامي في انتخابات هيئة المكاتب الهندسية .. كتلة التوافق تحصد غالبية المقاعد و حمدان رئيساً لها
-
بلدية الوسطية تنفذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الحيوي
-
وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل