اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للعمل بمهنة ممرض أسنان ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية، برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس، وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح)، وحسب التخصصات التالية:



أ. بكالوريوس صحة الفم والأسنان

ب. بكالوريوس علوم طب الأسنان

ج. بكالوريوس مساعد طبيب أسنان

د. دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والأسنان.



على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد dpatajneed.jaf.mil.jo، علما بأن التسجيل مستمر حتى الساعة (15:30) من مساء يوم السبت الموافق 4/5/2025، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد.

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