 
الجمعة 2025-01-31 04:39 م
 

اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الجمعة، 31-01-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-  أعادت امانة عمان الكبرى تشغيل الخدمات الالكترونيه بعد  ايقافها مساء امس لغايات التحديث و التطوير على الانظمه التي انتهت  قبل قليل.

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وكانت قد اعلنت أمانة عمان الكبرى انه سيتم إيقاف الخدمات الالكترونيه للامانه  اعتبارا من مساء أمس الخميس الساعه 11مساء بتاريخ 30/1/2025 لغايه يوم السبت  الساعة 12 و ذلك لغايه التحديث و التطوير على الانظمه

 
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