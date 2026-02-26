الخميس 2026-02-26 04:44 م

اعلان صادر عن إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات طرح مجموعة جديدة من الأرقام الثلاثية المميزة من ترميز (1) للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية، بعد نفاد الأرقام التي طرحت مؤخرا.

ودعت الراغبين إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للاطلاع على الأرقام المتاحة وإتمام إجراءات الشراء إلكترونيا.

 
 


