اعلان صادر عن إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات طرح مجموعة جديدة من الأرقام الثلاثية المميزة من ترميز (1) للبيع المباشر عبر بوابتها الإلكترونية، بعد نفاد الأرقام التي طرحت مؤخرا.

