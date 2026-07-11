اعلان صادر عن إدارة السير

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين، وتوفير مكان موحد لكافة المعاملات المرورية والقضائية ضمن موقع واحد.
ودعت الادارة جميع المراجعين إلى التوجه إلى قسم سير غرب إربد داخل مبنى مديرية شرطة غرب إربد لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفرع القضائية اعتباراً من تاريخه، تقليلاً للجهد والوقت على المواطنين
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