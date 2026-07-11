السبت 2026-07-11 06:06 م

اعلان صادر عن إدارة السير

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 04:41 م
الوكيل الإخباري- أعلنت ادارة السير عن نقل خدمات فرع القضائية لقسم سير غرب اربد من مركز أمن الكورة الى داخل القسم في مديرية شرطة غرب اربد.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين، وتوفير مكان موحد لكافة المعاملات المرورية والقضائية ضمن موقع واحد.

ودعت الادارة جميع المراجعين إلى التوجه إلى قسم سير غرب إربد داخل مبنى مديرية شرطة غرب إربد لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفرع القضائية اعتباراً من تاريخه، تقليلاً للجهد والوقت على المواطنين 
 
 


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