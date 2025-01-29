 
الأربعاء 2025-01-29 10:59 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 29-01-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد.


وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
gnews

أحدث الأخبار

الشيباني

عربي ودولي الشيباني يرسم ملامح السياسة الخارجية السورية بعد سقوط الأسد وفي المرحلة المقبلة

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض ينفي الرفع الكامل للقيود بشأن تجميد التمويل الفيدرالي

مطار دمشق الدولي

أخبار محلية السماح للأردنيين بالسفر جوا إلى سوريا

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ارشيفية

أسواق ومال الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

سوريا وقطر

عربي ودولي أمير قطر يبارك لأحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة

مؤتمر النصر

عربي ودولي إدارة العمليات العسكرية السورية تعلن حل الجيش ومجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور سنة 2012

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة