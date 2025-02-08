 
السبت 2025-02-08 08:03 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أ إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين
السبت، 08-02-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك الأحد، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي عون يأمر الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية

العيسوي يعزي الزبن والمهيرات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزبن والمهيرات

غزة

فلسطين حماس تؤكد أنها "ما زالت مستعدة" للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار

الحجاج في منطقة عرفات

أخبار محلية وزارة الأوقاف: انخفاض تكلفة الحج

ارشيفية

فلسطين نادي الأسير الفلسطيني: أغلب الأسرى المحررين يعانون من مشاكل صحية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشرقية وقيادة مجموعة نقل المواد والمحروقات

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

ارشيفية

فلسطين الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل مزيد من عمليات الإفراج

أ إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة