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اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

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أرشيفية
 
السبت، 26-04-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
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