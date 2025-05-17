اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورا.
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