اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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