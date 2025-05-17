السبت 2025-05-17 08:22 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 17-05-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-    تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورا.

 
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