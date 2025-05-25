الأحد 2025-05-25 10:06 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 25-05-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن أنها ستقدم يوم غدٍ الاثنين، وحتى الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فوراً.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

أخبار محلية الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيريه من البرتغال وسلوفينيا في مدريد

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان: الظروف الإقليمية لم تشغل الملك عن الهم الفلسطيني

جلالة الملك عبدﷲ الثاني

أخبار محلية الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الـ79

الملكة رانيا برفقة الأميرة ايمان

أخبار محلية لماذا لم تحضر الملكة حفل الاستقلال؟

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسان: رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن

علم الاردن

أخبار محلية بلدية كفرنجة توزع 6 آلاف علم بمناسبة عيد الاستقلال



 
 





الأكثر مشاهدة