اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن أنها ستقدم يوم غدٍ الاثنين، وحتى الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان