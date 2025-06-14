السبت 2025-06-14 09:04 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ات
أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.


وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

مناسبات اللوزي والزغول نسايب - صور

ل

عربي ودولي الطاقة الذرية: تضرر مبانٍ بموقع أصفهان النووي

ل

أخبار محلية إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات لجماعة الإخوان المنحلة للنائب العام

ا

أخبار محلية الصفدي ونظيرته الكندية: عدوان إسرائيل على إيران يدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر

ا

أخبار محلية تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين الأحد

ل

عربي ودولي سلطنة عُمان: جولة المباحثات بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد الأحد

ب

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالين من الرئيس التركي والرئيس القبرصي لبحث سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة

ات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة