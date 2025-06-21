اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة
-
167459 من طلبة التوجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم
-
مجلس جامعة الدول العربية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
-
انطلاق اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية برئاسة الصفدي
-
الأردن يعزي البرازيل بضحايا الأمطار الغزيرة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية في إربد
-
ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية
-
طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت