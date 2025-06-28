اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.
وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
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