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اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد غدا الاحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.


وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.

 

 
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